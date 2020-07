Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Un énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Camavinga ?

Publié le 27 juillet 2020 à 14h30 par T.M.

A 17 ans, Eduardo Camavinga est courtisé par les plus grands clubs européens. Et alors que Rennes n’entend pas lâcher son crack, le protégé de Julien Stéphan pourrait toutefois décider de forcer son départ. Et en Bretagne, on pourrait bien devoir céder. Explications.

Après avoir crevé l’écran avec Rennes, Eduardo Camavinga voit désormais son avenir animer la rubrique mercato. A 17 ans, le milieu de terrain pourrait déjà rejoindre les plus grands clubs européens. Et dernièrement, il était notamment question d’un départ vers le Real Madrid. Toutefois, cela ne serait plus aussi certain. En effet, ce lundi, As a jeté un froid sur l’arrivée de Camavinga chez les Merengue. En effet, alors que Florentino Pérez a annoncé que le Real Madrid ne fera pas de folies, l’agent du Rennais aurait annoncé à la Casa Blanca qu’il pourrait ne pas attendre et finalement rejoindre un autre club. De quoi faire les affaires du PSG et du Bayern Munich qui se tiendraient prêts pour récupérer Eduardo Camavinga. Mais encore faut-il convaincre Rennes, pour qui un départ du joueur de Julien Stéphan ne semble pas envisageable pour cet été…

Camavinga prêt à forcer son départ ?

Sous contrat jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga quittera-t-il Rennes cet été ? Selon les informations As , le joueur de 17 ans pourrait bien tenter de forcer son départ. En effet, alors que le Rennais a été déclaré intransférable, il espérait recevoir des appels de sa direction pour évoquer une prolongation de contrat. Problème, cela n’est jamais arrivé, même depuis l’arrivée de Florian Maurice. Un fait qui aurait semble-t-il convaincu Camavinga que l’avenir s’écrirait finalement loin de Rennes. Cet été, le milieu de terrain pourrait ainsi de tenter de forcer son départ, que ce soit vers le PSG ou le Bayern Munich, alors que le Real Madrid est en retrait. Mais cela serait encore loin d’être fait et les prochaines semaines risquent d’être décisives dans ce dossier.

Rennes croise les doigts pour la Ligue des Champions…