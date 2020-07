Mercato - Barcelone : Un club improbable rêve de... Lionel Messi !

Foot - Mercato - Barcelone

Depuis plusieurs mois désormais, il est question d'un rachat de Newcastle par des investisseurs saoudiens. Et ces derniers auraient de grands projets pour le club anglais puisqu’ils rêveraient d’attirer Lionel Messi.

L’avenir de Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations. Alors que son contrat arrive à son terme en juin 2021, la Pulga n’a toujours pas trouvé d’accord avec le FC Barcelone pour rallonger son bail. Selon la Cadena Ser , Lionel Messi aurait même décidé de mettre fin aux discussions et de quitter la Catalogne à la fin de son contrat. Une information qui a par ailleurs relancé les rumeurs sur une possible arrivée de l’attaquant argentin à l’Inter, mais les dirigeants italiens ont récemment pris la parole pour écarter cette piste. Plusieurs clubs rêvent d'ailleurs de mettre la main sur Lionel Messi et une nouvelle équipe a fait part de son envie de le recruter.

Un fonds d’investissement saoudien a l’intention de racheter Newcastle et d’investir massivement. Le 21 juillet dernier, The Daily Mirror indiquait que le rachat du club anglais par d'éventuels repreneurs saoudiens n’avait que très peu de chances d’aboutir. Toutefois, une source proche du dossier aurait confirmé à Ben Jacobs, journaliste pour ESPN , la prise de contrôle de l’Arabie Saoudite et le rachat du club anglais. Cette même source lui aurait fait part de ses projets et l’un d’eux concerne directement Lionel Messi : « Les meilleurs joueurs de La Liga seront achetés, dirigés par Messi » aurait déclaré cette source. L’attaquant argentin pourrait-il prendre la direction de Newcastle ? Rien n’est moins sûr. Sur son compte Twitter , Ben Jacobs précise que Lionel Messi ne figurerait pas en tête de la short-list de Newcastle, mais que c’était uniquement un moyen de souligner les ambitions des investisseurs saoudiens.

Allusion to Messi just a way of saying PIF want world's best players. No suggestion he's first on any 'list', so I'd take reference with big pinch of salt. Source adds since PIF's bid, "#NUFC have gone from almost no fans in Saudi to widely known. They've started to catch #MUFC."