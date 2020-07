Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare le terrain pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 juillet 2020 à 13h30 par T.M.

Ce n’est désormais plus un secret, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé. La question est maintenant de savoir quand. Alors que les Merengue ont annoncé qu’il n’y aurait pas de folie cet été, cela aurait pour unique but de rassembler assez d’argent pour prochainement passer à l’attaque pour l’attaquant du PSG.

La crise du coronavirus a eu un impact terrible sur les caisses des clubs européens. Celles-ci sont désormais vides et forcément, cela influence le marché des transferts. Et le Real Madrid n’échappe pas à la situation. Dernièrement, Florentino Pérez avait ainsi été clair : il ne faudra pas s’attendre à des opérations XXL pour cet été. « Il n'y aura pas de grandes signatures. La situation est très mauvaise. C'est très compliqué de demander aux joueurs de baisser leur salaire et de faire une signature de cette nature ». D’ailleurs, en ce qui concerne Kylian Mbappé, le président du Real Madrid avait même lâché : « Cela peut attendre ». Ce n’est donc pas cet été que l’on devrait assister à l’arrivée de l’attaquant du PSG au Bernabeu. Mais cela ne serait que partie remise…

Le Real Madrid avance ses pions

Le Real Madrid ne fera pas de folies cet été. Et selon les informations de Sport , il n’y aurait qu’une seule raison à cela : Kylian Mbappé. Le but serait ainsi de garder suffisamment d’argent pour permettre d’affronter cette opération XXL l’été prochain. Le coronavirus ne serait donc qu’un simple contretemps pour les Merengue qui garderaient d’ailleurs toujours le contact avec l’attaquant du PSG, notamment par l’intermédiaire de Zinedine Zidane. Entre les deux Français, le contact serait donc loin d’être rompu. Reste maintenant à savoir s’ils se retrouveront à Madrid l’été prochain. Pour cela, le Real Madrid fait donc des économies, mais Kylian Mbappé devra lui aussi manoeuvrer de son côté pour rendre possible son deal. Pour cela, il ne devra pas prolonger car l’été prochain, il pourrait alors se retrouver avec plus qu’un an de contrat. De quoi placer le Real Madrid dans une position idéale pour négocier avec Nasser Al-Khelaïfi…

