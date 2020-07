Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de M'Baye Niang toujours incertain ?

Publié le 27 juillet 2020 à 11h45 par D.M.

Alors qu’il ne devrait pas rejoindre l’OM cet été, M’Baye Niang ne devrait pas non plus prendre la direction d'Al-Duhail. Toutes les options seraient sur la table concernant son avenir et il ne serait pas exclu qu’il reste une saison de plus à Rennes.

« Si demain on me dit que l'OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c'est un grand club, c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France », avait déclaré en avril dernier M’Baye Niang. Toutefois, l’attaquant rennais n’a que très peu de chances de rejoindre Marseille cet été. Comme cela a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM n’a pas formulé d’offre et n’a pas non plus discuté avec le joueur d’un possible transfert. Et pour cause. Le club phocéen n’aurait pas les moyens de dépenser entre 25 et 30M€ lors de ce mercato estival pour s’offrir M’Baye Niang.

Niang parti pour rester à Rennes ?