Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour Upamecano !

Publié le 27 juillet 2020 à 11h15 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Dayot Upamecano aurait prolongé son contrat avec le RB Leipzig et devrait rester au moins une année supplémentaire en Allemagne.

Thiago Silva ne devrait plus porter le maillot du PSG la saison prochaine et va laisser un grand vide en défense centrale. Afin de combler ce départ plus que probable, Leonardo aurait ciblé Jean-Clair Todibo (FC Barcelone), mais aussi Dayot Upamecano (21 ans) qui évolue au RB Leipzig. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport le 22 juillet dernier, le PSG discute avec l’entourage du joueur pour tenter de le convaincre. Sous contrat jusqu’en 2021, Dayot Upamecano figure également dans les petits papiers de Manchester City, Chelsea ou encore d’Arsenal. Alors qu’il ne manque pas de courtisans, le jeune défenseur aurait tranché pour son avenir.

Upamecano aurait prolongé son contrat avec le RB Leipzig