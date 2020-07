Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale pour Eduardo Camavinga ?

Publié le 27 juillet 2020 à 10h15 par T.M.

Pour le PSG, l’espoir renaitrait dans le dossier Eduardo Camavinga. Néanmoins, le Bayern Munich pourrait finalement tout rafler avec le joueur de Rennes.

L’avenir d’Eduardo Camavinga pourrait finalement ne pas s’écrire au Real Madrid. Si cela semblait évident il y a quelques semaines encore, le joueur de Rennes pourrait finalement prendre une toute autre décision. En effet, agacé de voir Florentino Pérez assurer que la Casa Blanca ne fera pas de grosses folies cet été, le clan Camavinga aurait fait savoir au Real Madrid qu’il pourrait ne pas attendre et rejoindre un autre club cet été. Une aubaine pour les autres prétendants du joueur de Julien Stéphan et notamment le PSG de Leonardo. Toutefois, actuellement, les champions de France ne tiendraient pas forcément la corde pour espérer récupérer Eduardo Camavinga.

Direction le Bayern Munich ?