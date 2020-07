Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'annonce compliqué pour ce dossier brulant du Barça !

Publié le 27 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Prochainement de retour au FC Barcelone, Philippe Coutinho serait encore loin d'être reparti. En effet, le club catalan devrait rencontrer quelques difficultés pour l'avenir du Brésilien. Explications.

Le prochain mercato du FC Barcelone risque d’être très mouvementé. Pour cause, en plus de s’activer en coulisses pour préparer de grosses opérations, pour Lautaro Martinez notamment, le club catalan souhaiterait se séparer de nombreux joueurs dont Philippe Coutinho. Pensionnaire du Barça depuis janvier 2018, l’ancien joueur de Liverpool n’a jamais vraiment explosé en terres catalanes et a d’ailleurs posé ses valises au Bayern Munich cette saison dans le cadre d’un prêt. De nombreux médias s’accordent d'ailleurs à dire qu'il sera poussé vers la sortie cet été. Néanmoins, les plans d’Eric Abidal pourraient rencontrer certaines complications.

Aucune offre sur la table !