Mercato - Barcelone : Cette porte est fermée à double tour pour Lionel Messi

Publié le 27 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

Après Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, l’entraîneur Antonio Conte a tenu à mettre un terme aux spéculations envoyant Lionel Messi, capitaine du FC Barcelone, au club lombard.

Lassé des problèmes internes du FC Barcelone et de voir son nom constamment lié à des rumeurs, Lionel Messi aurait pris la décision de claquer la porte en juin 2021, soit à l’expiration de son contrat. De quoi permettre à La Gazzetta dello Sport d’imaginer une arrivée du capitaine du Barça à l’Inter l’année prochaine. Mais du côté du club lombard on ne s’attend absolument pas à réaliser un tel coup, pas même dans un monde fictif.

Marotta et Conte démontent la rumeur Messi