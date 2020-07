Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'étau se resserre pour Philippe Coutinho !

Publié le 27 juillet 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho devrait prendre la direction de la Premier League cet été. De l'autre côté de la Manche, les prétendants seraient nombreuses pour le Brésilien, qui devra toutefois faire certains sacrifices pour retrouver l'Angleterre.

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern cette saison. Alors qu'une option d'achat à hauteur de 120M€ avait été négociée, le club bavarois a décidé de ne pas la lever. Ainsi, le Brésilien va faire son retour au Barça, mais ne devrait pas y faire long feu. Comme l'a rappelé Sport.es ce lundi, l'écurie catalane ne compterait pas sur Philippe Coutinho pour la saison prochaine. Dans cette optique, Kia Joorabchian aurait négocié avec toutes les écuries de Premier League capable de recruter son protégé. Alors que le Barça voudrait absolument se débarrasser de Philippe Coutinho, l'agent influant aurait évoqué toutes les possibilités, que ce soit un transfert ou un prêt (avec ou sans option d'achat) avec les formations britanniques. D'après le média espagnol, certains clubs auraient immédiatement balayé l'idée de recruter Philippe Coutinho. Il s'agirait de Chelsea, de Manchester United et de City. En ce qui concerne les autres équipes concernées, elles auraient préféré attendre la fin du championnat pour connaitre leur position et avoir le temps de fixer leurs objectifs pour la saison prochaine avant de trancher.

Un combat de titans entre Arsenal, Tottenham et Leicester ?

D'après les indiscrétions de Sport.es , il y aurait désormais une course à trois pour Philippe Coutinho. Ainsi, Arsenal, Leicester et Tottenham devraient se disputer le recrutement de Philippe Coutinho cet été. Qualifiés pour la Ligue Europa, les Foxes de Brendan Rodgers et les Spurs de José Mourinho voudraient miser sur le milieu offensif du Barça pour faire bonne figure. En ce qui concerne les Gunners de Mikel Arteta, placés huitièmes en Premier League, ils devront remporter la FA Cup pour espérer disputer l'Europe. Malgré tout, le coach espagnol - qui rêve de recruter Philippe Coutinho comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité - n'a pas oublié l'idée d'attirer le Brésilien vers Londres. En effet, Mikel Arteta aurait déjà formulé une première offre pour s'attacher les services de Philippe Coutinho. Une proposition qui aurait été balayée par l'ancien de Liverpool car il n'aurait pas souhaité baisser considérablement son salaire. Toutefois, Philippe Coutinho serait revenu sur sa décision et aurait demandé un délai à la direction des Gunners avant de donner une réponse.

