Mercato - Barcelone : Une bataille en Premier League pour Coutinho ?

Publié le 27 juillet 2020 à 9h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Mikel Arteta rêve de recruter Philippe Coutinho cet été. Toutefois, Arsenal serait loin d'être la seule option pour le joueur du FC Barcelone.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Mikel Arteta rêve d'attirer Philippe Coutinho vers Arsenal cet été. Selon nos informations du 24 mai, le coach des Gunners a déjà bougé ses pions pour réaliser son souhait, puisque des discussions avec Kia Joorabchian auraient déjà été menées. De son côté, le FC Barcelone ne serait pas contre un départ du Brésilien vers Arsenal. D'après les indiscrétions de Footmercato , le Barça aurait même proposé son milieu offensif aux Gunners en échange de Matteo Guendouzi et d'un chèque avoisinant les 50M€. Toutefois, cette formule ne conviendrait pas à Mikel Arteta, qui ne voudrait pas lâcher une telle somme dans la transaction. Malgré tout, le technicien londonien n'aurait pas dit son dernier mot et devrait batailler ferme pour obtenir gain de cause avec Philippe Coutinho.

Une bataille royale entre Arsenal, Leicester et Tottenham ?