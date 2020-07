Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime espoir pour le Barça dans ce dossier à 80M€ ?

Publié le 27 juillet 2020 à 12h00 par La rédaction

Désireux de ne pas voir Philippe Coutinho s’éterniser au FC Barcelone après son retour de prêt du Bayern Munich, le Barça compterait sur la Ligue des Champions pour se séparer plus facilement du Brésilien.

Arrivé au FC Barcelone lors du mercato hivernal de 2018 dans le but de pallier le départ de Neymar, Philippe Coutinho n’a jamais vraiment réussi à exploser dans le club catalan. Le joueur le plus cher de l’histoire du Barça fera son grand retour dans les prochaines semaines à l’issue de son prêt au Bayern Munich. Désireux de s’en séparer, Eric Abidal aurait bien du mal à trouver une porte de sortie pour l’ancien joueur de Liverpool. La raison de ce possible échec serait les demandes salariales du Brésilien. Toutefois, le directeur sportif français ne perdrait pas espoir pour Coutinho.

La Ligue des Champions comme solution ?