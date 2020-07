Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler décisif pour ce nouveau dossier de Leonardo ?

Publié le 27 juillet 2020 à 13h45 par A.D.

Leonardo aurait coché le nom de Matheus Cunha en vue du mercato estival. Pour récupérer l'attaquant du Hertha Berlin, le directeur sportif du PSG pourrait se servir de Julian Draxler.

Alors qu'Edinson Cavani a quitté le PSG, Leonardo aurait identifié son successeur. Selon les informations de RMC Sport , divulguées ce samedi, le directeur sportif du PSG souhaiterait s'attacher les services de Matheus Cunha, pensionnaire du Hertha Berlin depuis le mois de janvier. Pour convaincre le club allemand de lui céder sa pépite de 21 ans, le PSG compterait utiliser Julian Draxler.

Un échange entre Julian Draxler et Matheus Cunha ?