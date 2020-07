Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce compatriote de Neymar, Leonardo a un plan !

Publié le 26 juillet 2020 à 9h45 par Th.B.

Le PSG multiplie les pistes et ouvre différents dossiers en ce mercato estival, dont celui de Matheus Cunha. Néanmoins, aucune opération ne devrait se décanter dans les prochains jours, voire prochaines semaines et ce pour une raison bien précise.

Suite à son sacre en Coupe de France vendredi soir face à l’ASSE (1-0) et aux malheureuses blessures de Kylian Mbappé et de Thilo Kehrer, le PSG a une autre échéance importante le 31 juillet face à l’OL en finale de Coupe de la Ligue avant de passer à la Ligue des champions. Le 12 août prochain à Lisbonne, le PSG se mesurera à l’Atalanta pour le compte du 1/4 de finale de la C1. Le club de la capitale vit des semaines décisives pour sa fin de saison et surtout la suite de son projet sportif. Afin de ne pas déstabiliser le groupe et de totalement se focaliser sur les échéances à venir, la direction sportive du PSG dirigée par Leonardo, aurait pris une grande décision pour le mercato.

Une offensive possible pour Matheus Cunha, mais pas pour tout de suite