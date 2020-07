Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Alexis Sanchez parti pour rester à l’Inter Milan ?

Publié le 27 juillet 2020 à 14h33 par La rédaction

Actuellement en prêt à l’Inter Milan, Alexis Sanchez doit prochaine revenir à Manchester United. Toutefois, le club italien aurait un plan en tête pour le conserver.