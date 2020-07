Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : L’avenir d’une grande pépite du PSG enfin réglé !

Publié le 27 juillet 2020 à 14h13 par La rédaction mis à jour le 27 juillet 2020 à 15h09

A 15 ans, El Chadaille Bitshiabu est l’un des gros talents du centre de formation du PSG, mais qui est aussi très courtisé. Néanmoins, Leonardo a fini par avoir gain de cause dans ce dossier.

Après avoir vu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche partir, Leonardo a dû s’activer pour éloigner la menace d’un départ d’autres talents du PSG. Cela a notamment été le cas avec El Chadaille Bitshiabu. A 15 ans, le défenseur parisien était très courtisé et apprécié par les plus grands clubs européens. Pour le directeur sportif parisien, cela était donc devenu une priorité de conserver celui à qui on prédit un avenir radieux. C’est désormais chose faite depuis ce lundi. En effet, le PSG a officialisé la signature d’un contrat aspirant pour El Chadaille Bitshiabu.