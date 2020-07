Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les vérités de Gérard Lopez sur le feuilleton Osimhen !

Depuis plusieurs jours désormais, Victor Osmihen est annoncé en partance pour Naples. Un feuilleton sur lequel est revenu Gérard Lopez, président du LOSC, qui en a également dit plus sur la succession du Nigérian.

Devant gérer le départ de Nicolas Pépé l’été dernier, le LOSC a parfaitement su affronter cela en allant chercher Victor Osimhen à Charleroi. Et en seulement une saison, le Nigérian a totalement explosé chez les Dogues. A 21 ans, l’attaquant de Christophe Galtier a connu une ascension folle et il devrait encore gravir une marche cet été en rejoignant un plus grand club européen : Naples. En effet, depuis plusieurs jours, Osimhen discute avec le club d’Aurelio De Laurentiis. Et alors que ce dossier a connu de nombreux rebondissements, l’issue serait tout de même proche. D’ailleurs, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, l’opération doit atteindre les 80M€. Un pactole pour le LOSC, mais pour le moment, rien n’est encore officiel. Une longue attente évoquée ce lundi par Gérard Lopez, président des Dogues.

« Le joueur a fait son choix, Naples »

Quand Victor Osimhen va-t-il signer à Naples ? La question a été posée par L’Equipe à Gérard Lopez ce lundi. Concernant la durée de ce feuilleton, le président du LOSC a alors concédé : « Les Championnats se chevauchent. Cela pose un problème de sortie et d'écriture de contrat. Notre mercato n'est pas du tout calqué sur les autres. En plus, le joueur a décidé de changer d'agent en plein milieu de négociation. Il a fallu tout recommencer à zéro. Le joueur a fait son choix, Naples. C'est avancé, il manque des détails. Ce sera annoncé le moment venu. Comme ce n'est pas encore officiel, on continue d'avoir d'autres offres. Je veux conserver de bonnes relations avec ces clubs aussi. Alors je gère leurs attentes. C'est un transfert qui n'est pas linéaire. Le marché en France s'est ouvert avant de se refermer (jusqu'au 15 août). En Italie, le mercato s'ouvre en septembre. Donc il faut une multitude de contrats pour couvrir toutes les éventualités, par exemple des pénalités ». Si rien n’est encore officiel, cela serait tout de même bien réglé, Osimhen quittera le LOSC pour Naples. Et quid de sa succession dans le nord ?

« Il y a une approche dirigée par Luis Campos »