Mercato - PSG : Le Barça n’y croit plus vraiment pour Neymar…

En Espagne, on ne cesse de relancer le feuilleton Neymar. Pourtant, au FC Barcelone, les espoirs semblent désormais bien maigre…

Cet été, il était normalement prévu que le FC Barcelone revienne à la charge pour Neymar. Toutefois, le coronavirus est passé par là, vidant les caisses du club catalan. Désormais, cela semble donc très compliqué de convaincre le PSG avec des moyens plus que réduits. Il n’empêche que de l’autre côté des Pyrénées, on n’a jamais voulu éteindre totalement la flamme. En effet, les médias espagnols ont régulièrement ravivé l’espoir d’un retour de Neymar, assurant qu’il aurait toujours l’envie de revenir au Barça alors que Le 10 Sport vous a révélé qu’il se sentait plus heureux que jamais au PSG.

Sans échange, c’est impossible !