Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi reçoit un nouveau message très clair de Frank McCourt !

Publié le 27 juillet 2020 à 3h30 par T.M.

A plusieurs reprises, Frank McCourt a prévenu Mohamed Ayachi Ajroudi qu’il ne voulait pas vendre l’OM. Et ce dimanche, l’Américain a envoyé un nouveau message en ce sens.

Malgré la volonté de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal de racheter l’OM, Frank McCourt n’en démord pas : il n’est pas vendeur. A plusieurs reprises, l’Américain a répété ce même message, assurant même dernièrement, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne voulait pas négocier. Pour McCourt, il n’est donc pas question de lâcher le club phocéen. Et ce dimanche, à l’occasion de la nomination de Pablo Longoria, il a un peu plus confirmé cela, se projetant sur l’avenir de son projet sur la Canebière.

« Nous démarrons désormais la seconde phase de notre plan tous ensemble »