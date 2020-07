Foot - PSG

PSG : Les révélations de Mauro Icardi sur sa relation forte avec Tuchel !

Publié le 27 juillet 2020 à 16h45 par A.D.

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi a immédiatement bénéficié de la confiance de Thomas Tuchel. Comme il l'a lui-même confié, le buteur argentin noue déjà des liens privilégiés avec son nouvel entraineur.

De retour au PSG depuis la fin de la dernière saison, Leonardo a frappé fort lors dès son premier mercato. L'été dernier, le directeur sportif du PSG a apporté du sang neuf à Thomas Tuchel à tous les postes. En ce qui concerne l'attaque, Leonardo a notamment obtenu le prêt de Mauro Icardi. Alors qu'une option d'achat avait été négociée avec l'Inter, le buteur argentin s'est engagé définitivement avec le PSG, pour un prix encore moins important que cette option d'achat. Auteur de débuts tonitruants sous les couleurs parisiennes, Mauro Icardi est tout de suite passé devant Edinson Cavani dans la hiérarchie de Thomas Tuchel. Lors d'un entretien accordé à France Football , le numéro 18 du PSG a révélé qu'il avait une relation parfaite avec l'entraineur allemand.

«Il m'a en quelque sorte confié les clés du PSG»