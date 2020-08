Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani impliqué dans un projet à 100M€ ?

Publié le 3 août 2020 à 23h15 par La rédaction

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani est libre et peut s'engager avec le club de son choix. Benfica pourrait être l’heureux élu au vu des ambitions de Jorge Jesus.

L’histoire est bel et bien finie entre le PSG et Edinson Cavani. Actuellement en vacances chez lui à Salto en Uruguay, El Matador prend son temps avant de prendre une décision pour son prochain club. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, Edinson Cavani est dans le viseur du Bayern Munich, mais c'est bien à Benfica qu'il pourrait prochainement poser ses valises. Malgré la récente mise au point du club portugais concernant l'ancien attaquant du PSG, Jorge Jesus souhaiterait mettre la main sur l'Uruguayen, mais pas seulement.

Cavani, priorité ultime de Jorge Jesus ?