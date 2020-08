Foot - PSG

PSG : Croyez-vous au retour de Kylian Mbappé contre l'Atalanta ?

Publié le 3 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Touché à la cheville droite, Kylian Mbappé travaille d'arrache-pied pour être de retour le 12 août, date du quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Atalanta. Selon vous, l'international français sera-t-il de retour à temps ?

Violemment taclé par Loïc Perrin lors de la finale de Coupe de France contre l'ASSE, Kylian Mbappé souffre d'une grosse entorse de la cheville droite et se retrouve incertain pour affronter l'Atalanta Bergame le 12 août. Le PSG a rapidement annoncé que l'international français allait être absent « environ trois semaines », de quoi rendre sa participation au quart de finale de Ligue des champions incertaine. Néanmoins, Kylian Mbappé marchait sans gêne ni béquille vendredi au moment de célébrer la victoire en Coupe de la Ligue avec ses coéquipiers, de quoi faire naître l'espoir au sein du PSG.

Avec ou sans Mbappé pour affronter l'Atalanta ?