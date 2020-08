Foot - PSG

PSG - Malaise : Et si le miracle se produisait pour Tuchel avant l’Atalanta ?

Publié le 3 août 2020 à 4h15 par T.M.

Sorti sur blessure face à l’ASSE en finale de Coupe de France, Kylian Mbappé était grandement incertain pour le rendez-vous en Ligue des Champions contre l’Atalanta. Finalement, il se pourrait bien que le joueur du PSG soit sur la pelouse pour ce rendez-vous.

Les images de la cheville de Kylian Mbappé ont fait froid dans le dos aux supporters du PSG. En effet, sur un tacle de Loïc Perrin en finale de Coupe de France, le Français a dû céder sa place et le verdict est tombé quelques heures plus tard. Mbappé souffre d’une grosse entorse de la cheville, de quoi l’obliger à observer un repos de 3 semaines. Un temps de récupération qui a alors mis en doute sa participation au quart de finale de Ligue des Champions contre l’Atalanta le 12 août prochain. Thomas Tuchel l’avait d’ailleurs reconnu, il faudrait un « miracle » pour que Kylian Mbappé puisse jouer : « On espère toujours, mais ce sera très, très court. Chaque jour compte pour réaliser un miracle ». Mais visiblement, il faut croire en l’impossible…

« 90% de chances qu’il y soit »