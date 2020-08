Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès répond aux critiques sur Neymar !

Publié le 2 août 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Pointé du doigt pour ses récentes performances avec le PSG, Neymar peut néanmoins compter sur le soutien de Pierre Ménès qui semble apprécier l’état de forme de la star brésilienne.

Malgré ses deux récentes victoires en finale de la Coupe de la Ligue et de Coupe de France, respectivement contre l’ASSE et l’OL, le PSG fait l’objet de certaines critiques. À dix jours de son grand choc en quarts de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame, le club de la capitale ne séduit pas dans le jeu, et Neymar est notamment pointé du doigt à ce sujet. Mais Pierre Ménès n’est pas de cet avis…

« On est vraiment à la recherche de n’importe quoi »