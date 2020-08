Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour la blessure de Mbappé !

Publié le 1 août 2020 à 21h15 par B.C. mis à jour le 1 août 2020 à 21h26

Alors que sa participation au quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta semblait compromise après sa blessure à la cheville, Kylian Mbappé aurait finalement une chance de se rétablir à temps.

Touché à la cheville droite la semaine dernière face à l'ASSE, Kylian Mbappé a entamé une course contre la montre pour être disponible le 12 août prochain, date à laquelle le PSG affrontera l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions. L'international français peut-il être rétabli à temps, alors que son indisponibilité était estimée à 3 semaines ? Les spécialistes sont divisés sur la question. « Pour une entorse de 1er degré, le délai de 3 semaines est communément admis. Après en matière de durée de non pratique sportive, les délais que l'on donne 3 jours après l'accident sont toujours des pronostics. Ils ont autant de valeur qu'un pronostic en matière sportive. Quand on dit 3 semaines, ça peut être 2 comme 5 semaines , expliquait pour sa part Jean-Pierre Paclet, ancien médecin de l’Équipe de France, dans Le Parisien . Si Mbappé peut être remis avant le 12 août ? C'est toujours possible. Il ne faudrait pas s'émouvoir si Kylian Mbappé n'avait plus mal au bout de 14 jours et était ensuite capable de rejouer. C'est possible sans que ce soit un miracle. Et le fait qu'il soit jeune est plutôt un avantage . »

Mbappé se rétablit vite !