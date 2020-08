Foot - PSG

PSG - Polémique : La grosse colère de Thomas Tuchel !

Publié le 1 août 2020 à 8h45 par A.C.

En marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue face à l’OL, Thomas Tuchel est sorti de ses gonds face aux questions des journalistes.

Le Paris Saint-Germain a gagné, sans convaincre. Pour la dernière finale de Coupe de la Ligue de l’histoire, les Parisiens et l’Olympique Lyonnais sont en effet allés jusqu’au tirs aux buts pour se séparer (0-0, 6 tab à 5), sans jamais enchanter de par leur jeu. L’absence de Kylian Mbappé s’est faite remarquer, mais des nouveaux problèmes se sont présentés pour Thomas Tuchel, avec la blessure de Layvin Kurzawa.

« Vous trouvez toujours un point négatif »