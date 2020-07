Foot - PSG

PSG : Neymar affiche ses ambitions XXL et rallie les troupes !

Publié le 30 juillet 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG va faire face à des échéances très importantes dans les prochaines semaines, Neymar a fait passer un message fédérateur et très ambitieux pour le club de la capitale.

Vendredi dernier, le PSG n’a pas livré une prestation convaincante contre l’ASSE en finale de la Coupe de France, mais a tout de même fini par s’imposer (1-0). Neymar, unique buteur de cette partie, a donc une nouvelle fois prouvé qu’il pouvait être décisif avec le club de la capitale lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens. Désormais, le PSG se penche sur ses prochaines échéances, avec la finale de la Coupe de la Ligue vendredi soir face à l’OL et sa campagne de Ligue des Champions qui reprendra dans la foulée, à Lisbonne, avec le quart de finale contre l’Atalanta Bergame. Et Neymar, qui se semble plus ambitieux que jamais, a tenu à remobiliser les troupes.

Neymar déterminé pour la fin de saison

Sur son site internet, le numéro 10 du PSG a affiché ses grandes ambitions pour la fin de saison : « Notre équipe a fait de bons matchs amicaux et a remporté un autre titre. Il était important de revenir en jeu après quatre mois de récupération et de revenir au niveau où nous étions avant la pause. Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons gagné la Coupe de France et nous avons la Coupe de La Ligue, en plus des trois matchs de Ligue des champions. Chaque match est une finale et voilà notre état esprit. Nous jouons toujours pour gagner », assure Neymar, qui va donc aborder cette campagne de Ligue des Champions avec une grande détermination. Et pour cela, l’international brésilien souhaite s’appuyer sur la force collective du PSG…

« Je suis heureux »