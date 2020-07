Foot - PSG

PSG - Malaise : Riolo s'en prend encore une fois à Marco Verratti !

Publié le 28 juillet 2020 à 18h15 par La rédaction

Régulièrement, Daniel Riolo s'en prend à Marco Verratti. Et encore une fois, le joueur du PSG s'est retrouvé dans le collimateur du journaliste de RMC.

Après avoir remporté la Coupe de France la semaine dernière, les joueurs du PSG ont encore deux gros rendez-vous déjà programmés au calendrier. Le premier sera face à l’OL, en finale de Coupe de la ligue. Et le second sera le tant attendu quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Mais l’inquiétude monte pour le PSG avant ces deux rencontres. Kylian Mbappe est d’ores-et-déjà forfait et Angel Di Maria sera suspendu face aux Italiens. Alors, des interrogations se posent sur l’équipe que devrait aligner Thomas Tuchel. Et récemment, Daniel Riolo a remis en cause la présence de Marco Verratti dans le onze parisien…

« Il vaut mieux pour Verratti qu'il retourne à Saint-Tropez »