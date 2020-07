Foot - PSG

PSG : Atalanta, Ligue des champions... Il y a finalement de l'espoir pour Mbappé !

Publié le 28 juillet 2020 à 14h30 par Bernard Colas

Malgré le communiqué publié par le PSG concernant la blessure de Kylian Mbappé, absent trois semaines, il y aurait finalement encore une chance de voir l'international français disponible pour affronter l'Atalanta le 12 août prochain.

Décidément, le PSG est confronté chaque année au même problème. Alors que le club de la capitale devait faire sans Neymar dans les grands rendez-vous ces deux dernières années, c'est cette fois-ci Kylian Mbappé qui pourrait être absent pour une rencontre cruciale en Ligue des Champions. Sèchement taclé par Loïc Perrin vendredi à l'occasion de la finale de Coupe de France contre l'ASSE, Kylian Mbappé est sorti du terrain les larmes aux yeux, craignant le pire pour sa cheville droite. Le club de la capitale a annoncé ce lundi que le natif de Bondy souffrait d'une entorse avec lésion ligamentaire externe, l'obligeant à rester éloigné des terrains pendant trois semaines, ce qui pourrait le priver du match face à l’Atalanta Bergame le 12 août prochain. Cependant, plusieurs spécialistes assurent que tout n'est pas perdu pour Kylian Mbappé.

« Les trois semaines de délai, c'est la théorie »

C'est notamment le cas de Jean-Pierre Paclet, ancien médecin de l’Équipe de France, qui explique ce mardi dans Le Parisien qu'il n'est pas impossible que Kylian Mbappé se rétablisse à temps pour retrouver ses coéquipiers au Portugal : « Pour une entorse de 1er degré, le délai de 3 semaines est communément admis. Après en matière de durée de non pratique sportive, les délais que l'on donne 3 jours après l'accident sont toujours des pronostics. Ils ont autant de valeur qu'un pronostic en matière sportive. Quand on dit 3 semaines, ça peut être 2 comme 5 semaines. Il est impossible de préciser avec exactitude la durée d'indisponibilité. C'est pourquoi la formule « environ 3 semaines », me semble appropriée. Si Mbappé peut être remis avant le 12 août ? C'est toujours possible. Il ne faudrait pas s'émouvoir si Kylian Mbappé n'avait plus mal au bout de 14 jours et était ensuite capable de rejouer. C'est possible sans que ce soit un miracle. Et le fait qu'il soit jeune est plutôt un avantage. » Même son de cloche chez Serge Dubeau, médecin des Girondins de Bordeaux durant 25 ans (1990-2015). « Les trois semaines de délai, c'est la théorie, mais chacun évolue différemment », explique-t-il dans L'Équipe . « Ce qui est rassurant, c'est qu'il ne boitait pas en sortant. Une entorse grave, a priori, tu ne peux pas poser le pied par terre. Aux Girondins, avec une entorse bénigne ou moyenne, j'ai vu des joueurs rejouer une semaine après, d'autres un mois et demi plus tard. »

Le PSG ne prendra pas de risque