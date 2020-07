Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette nouvelle sortie rassurante sur la blessure de Mbappé !

Publié le 28 juillet 2020 à 12h45 par La rédaction

Le PSG pourrait disputer le quart de finale de la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. Alors que le club de la capitale a annoncé que l’attaquant français sera absent 3 semaines, Jean-Pierre Paclet, ancien médecin des Bleus, a rassuré les supporters parisiens.

Taclé très sévèrement par Loïc Perrin en finale de la Coupe de France face à l’ASSE il y a quelques jours, Kylian Mbappé a quitté la pelouse du Stade de France peu après la demi-heure de jeu. La star du PSG est ensuite revenue sur le bord du terrain en béquilles. Lundi dernier, le club de la capitale a annoncé via un communiqué que l'international français souffrait d'une entorse avec lésion ligamentaire externe, l'obligeant à rester éloigné des terrains pour trois semaines, ce qui pourrait le priver du match face à l’Atalanta Bergame. Néanmoins, Jean-Pierre Paclet, ancien médecin de l’Equipe de France, estime que rien n'est encore joué.

« Si Mbappé peut être remis avant le 12 août ? C'est toujours possible. »