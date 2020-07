Foot - PSG

PSG : Sans Mbappé, sur qui doit miser Tuchel face à l’Atalanta ?

Publié le 28 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Kylian Mbappé blessé, Thomas Tuchel devra trouver d’autres solutions pour le quart de finale de Ligue des Champions du 12 aout prochain, face à l’Atalanta.

Décidément, le Paris Saint-Germain ne semble pas pouvoir aborder un rendez-vous capital, dans la sérénité. Après Neymar les années précédentes, c’est au tour de Kylian Mbappé de poser problème. Sorti sur blessure face à l’ASSE en Coupe de France (1-0), l’attaquant devrait vraisemblablement rater cette rencontre. Ce lundi, le PSG a en effet publié un communiqué, annonçant que Mbappé souffre d’une « entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe », qui le tiendra éloigné des terrains pour « environ 3 semaines ». Il n’est pas précisé si cette durée sera pour un retour à l’entrainement, ou carrément pour être totalement opérationnel. Certains commencent même à trembler pour une éventuelle demi-finale, alors qu’une qualification est encore loin d’être acquise pour le PSG...

Le gros casse-tête de Tuchel

La question qui se pose désormais est, qui pourrait être le grand danger du Paris Saint-Germain face à l’Atalanta, en Ligue des Champions ? Tout logiquement, le premier non qui vient à l’esprit, est Neymar. En l’absence de Mbappé, c’est lui qui portera l’attaque du Paris Saint-Germain sur ses épaules. Mauro Icardi n’a jamais atteint ce stade de la Ligue des Champions dans sa carrière, mais il pourrait également être le fer de lance de l’attaque de Thomas Tuchel. Viennent ensuite les joueurs étiquetés de remplaçant, comme Julian Draxler et Eric Maxim Choupo-Moting, qui ont eu très peu de temps de jeu cette saison. Et pourquoi pas Pablo Sarabia ? L’Espagnol, qui a lui aussi eu un temps de jeu assez modeste cette saison, semble être le profil parfait pour remplacer Mbappé, tout en gardant à peu près la même assise de jeu.



Alors, sur qui doit miser Tuchel face à l’Atalanta, sans Mbappé ?