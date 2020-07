Foot - PSG

PSG : Pour Icardi, on a tout faux concernant Neymar !

Publié le 28 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

Perçu d’une certaine manière de l’extérieur et par la presse, Neymar serait un homme bon et un grand leader à en croire les propos de son coéquipier au PSG : Mauro Icardi.

Individualiste, personnel, pas attaché au PSG, profiteur… Neymar ne dispose depuis son arrivée au sein du club de la capitale, pas d’une image parfaite contrairement à son compère d’attaque Kylian Mbappé. Cependant, depuis quelques mois, la star auriverde semble être transfiguré et son attitude a totalement changé sur et en dehors du terrain vis-à-vis du PSG. À l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Mauro Icardi a dit tout le bien qu’il pensait du joueur ainsi que de l’homme.

« C'est un coéquipier qui n'hésite pas à dire les choses en face, à faire attention à ce que les autres se sentent bien »