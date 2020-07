Foot - PSG

PSG - Malaise : Faut-il s'attendre au pire pour Kylian Mbappé ?

Publié le 27 juillet 2020 à 19h30 par A.C.

On en sait plus sur l’état de santé de Kylian Mbappé, sorti sur blessure lors de la finale de Coupe de France et qui pourrait beaucoup manquer au Paris Saint-Germain.

Depuis sa sortie autour de la trentième minute face à l’ASSE (1-0), après une faute de Loïc Perrin, les spéculations vont bon train au sujet de l’état de Kylian Mbappé. Le verdict est tombé ce lundi. Le Paris Saint-Germain a en effet annoncé que l’attaquant a passé des examens et souffre donc d’une « entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe ». Mais le plus important, c’est sa durée d’indisponibilité. Car après avoir dépassé le stade des huitièmes de finales de Ligue des Champions, le PSG rêve d’aller le plus loin possible et aura besoin de Mbappé. Mais voilà, le communiqué publié ce lundi parle d’une absence estimée à « environ 3 semaines ». Si l’on respecte à la lettre cette durée, Mbappé ne sera de retour qu’autour du 14 aout, soit deux jours après le quart de finale de Ligue des Champions contre l’Atalanta. Un véritable coup dur, alors que la route du PSG vers le dernier carré de la compétition semblait toute tracée...

La course contre la montre est lancée pour Mbappé