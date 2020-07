Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voudrait tenter un nouveau coup au Real Madrid !

Publié le 28 juillet 2020 à 10h15 par La rédaction

De retour au Real Madrid après un prêt très intéressant du côté du FC Séville, Sergio Reguilon pourrait tout de suite repartir. Poussé vers la sortie, le latéral espagnol serait sur les tablettes du PSG...

Désireux d'alléger la masse salariale du club pour mieux traverser la crise due à l’émancipation malheureuse du coronavirus, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient vendre de nombreux joueurs avec évidemment Gareth Bale en tête de liste. Face à un potentiel échec dans le dossier du Gallois, les dirigeants du club merengue seraient prêts à se séparer de Mariano Diaz, Sergio Reguilon, Borja Mayoral et Oscar Rodríguez pour remplir les caisses du club. Et le Paris Saint-Germain songerait à s’attacher les services d’un des joueurs de Zinédine Zidane...

Reguilon vers le PSG ?