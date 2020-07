Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace en vue pour cette priorité de Leonardo !

Publié le 28 juillet 2020 à 8h45 par Th.B.

Courtisan de longue date, Manchester United serait revenu à la charge pour Sergej Milinkovic-Savic. Et cette offensive des Red Devils pourrait bien changer la donne pour le PSG… Explications.

Comme le10sport.com ne cesse de vous l’affirmer, Sergej Milinkovic-Savic est la priorité de Leonardo alors qu’à Doha, on ne jure que par Ismaël Bennacer. Le directeur sportif du PSG verrait en l’international serbe de 25 ans une véritable chance de renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel, de par sa technique et son volume de jeu. En atteste la première tentative ratée de Leonardo. Une offre de 60M€ révélée par le10sport.com en mai dernier, repoussée par la Lazio Rome. Le PSG y croirait toujours pour Milinkovic-Savic. Mais un obstacle de taille pourrait à terme se mettre en travers de sa route.

Manchester United n’aurait pas oublié Milinkovic-Savic