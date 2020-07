Foot - Mercato

Mercato : Une bataille royale risque d’avoir lieu entre le PSG et le Real Madrid !

Publié le 28 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Longtemps annoncé sur les tablettes du PSG et du Real Madrid notamment, Eduardo Camavinga semblait parti pour rester au Stade Rennais. Finalement, la donne aurait sérieusement changé. Explications.

Que ce soit Florian Maurice ou encore Nicolas Holveck, respectivement directeur technique et président du Stade Rennais, tous deux ont assuré qu’Eduardo Camavinga figurait dans le projet du club breton pour la saison prochaine. Néanmoins, la pépite de 17 ans semblait attendre un signe concret de sa direction concernant son avenir. Un signe qui ne serait jamais arrivé, de quoi relancer le dossier Camavinga dans lequel des grands noms du football européen tels que le PSG et le Real Madrid seraient bien installés.

Camavinga ouvert à un départ, de quoi déchaîner les passions