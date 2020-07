Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait piocher dans l’effectif… de Vieira !

Publié le 28 juillet 2020 à 5h30 par Th.B.

Pour remplacer Achraf Hakimi parti à l’Inter, Zinedine Zidane songerait sérieusement à faire confiance à Youcef Atal évoluant à l’OGC Nice, club entraîné par une vieille connaissance du coach du Real Madrid en la personne de Patrick Vieira.

Après deux belles saisons en prêt du côté du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi semblait vouloir avoir sa chance au Real Madrid. Néanmoins, Dani Carvajal est toujours indéboulonnable aux yeux de Zinedine Zidane, ce qui a forcé l’international marocain à ne pas remettre les pieds à la Casa Blanca cet été, mais plutôt de signer un contrat en faveur de l’Inter. Pour la saison prochaine, Zinedine Zidane penserait à une pépite de Ligue 1 pour concurrencer Carvajal au poste de latéral droit.

Atal, de Nice à Madrid ?