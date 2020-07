Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane préparerait son offensive pour Youcef Atal !

Publié le 27 juillet 2020 à 19h00 par La rédaction

Bien qu'il ait encore 3 ans de contrat à l'OGC Nice, Youcef Atal pourrait faire ses valises cet été. D'ailleurs, de l'autre côté des Pyrénées, l'intérêt de Zinedine Zidane et du Real Madrid se préciserait un peu plus.

« Est-ce que je peux certifier que je serai à l’OGC Nice cette saison ? C’est sûr et certain ! », avait lancé Youcef Atal pour Nice Matin le 10 juillet dernier. Néanmoins, le protégé de Patrick Vieira pourrait finalement ne pas tenir sa promesse et quitter l'OGC Nice. Désireux de s’offrir la pépite algérienne pour renforcer le flanc droit de sa défense suite au départ d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund, Zinédine Zidane ferait les yeux doux à Atal. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid ne lâcherait rien et pourrait même tenter de concrétiser l'affaire dans les prochaines semaines.

Une première offre après la Ligue des Champions ?