Mercato - PSG : Leonardo en position de force pour la succession de Meunier ?

Publié le 27 juillet 2020 à 14h15 par A.D.

Comme révélé par Le 10 Sport, Leonardo pense notamment à Timothy Castagne pour assurer la succession de Thomas Meunier. Alors que l'Atalanta peinerait à prolonger son latéral droit, engagé jusqu'en juin 2021, le directeur sportif du PSG pourrait en profiter.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Thomas Meunier a décidé de quitter le PSG et de rejoindre le Borussia Dortmund. Contrairement à Thiago Silva ou Eric Maxim Choupo-Moting, qui étaient dans la même situation contractuelle que lui, le latéral belge n'a pas étendu son bail de deux mois pour finir la campagne européenne avec le PSG. Thomas Tuchel devra donc se passer des services de Thomas Meunier pour la suite et fin de la Ligue des Champions et ne pourra compter que sur Thilo Kehrer, défenseur central de formation, et Colin Dagba au poste d'arrière droit. Pour la saison prochaine, Leonardo est déjà en quête du successeur de Thomas Meunier. Et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a identifié le profil de Timothy Castagne pour pallier le départ du néo-pensionnaire du Borussia Dortmund. D'ailleurs, l'ancien du Milan AC pourrait avoir une grosse ouverture pour le défenseur de l'Atalanta, le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions.

Des complications pour la prolongation de Timothy Castagne ?