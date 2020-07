Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Issue imminente dans ce dossier XXL ?

Publié le 28 juillet 2020 à 9h30 par D.M.

Malgré des discussions qui traînent depuis plusieurs mois, le FC Barcelone se montrerait confiant concernant la prolongation de contrat de son gardien Marc-André ter Stegen.

« On verra ». Interrogé ce lundi sur une possible prolongation de contrat, Marc-André ter Stegen a laissé planer le doute. Sous contrat jusqu’en 2022, le portier allemand a entamé depuis plusieurs mois des négociations avec le FC Barcelone pour rallonger son bail. Mais les discussions durent en raison de la volonté de Marc-André ter Stegen d’obtenir un salaire plus élevé. En difficulté financière, le club catalan serait réticent à répondre aux demandes de son gardien. Une situation qui pousse de nombreuses équipes à l’instar du PSG, Chelsea ou du Bayern Munich à s’intéresser à l’international allemand.

La confiance règne au Barça