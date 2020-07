Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prolongation avec le Barça ? La réponse de Ter Stegen

Publié le 27 juillet 2020 à 15h00 par A.D.

Engagé jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen serait dans le collimateur du PSG. Alors qu'une prolongation avec le Barça serait à l'étude depuis de longs mois, le gardien allemand a entretenu le suspens sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Marc-André Ter Stegen serait de plus en plus incertain. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, le gardien allemand aurait débuté les négociations en vue d'une prolongation depuis plusieurs mois. Toutefois, les deux parties peineraient à trouver un terrain d'entente. Et cela aurait donné des idées à plusieurs écuries européennes. D'après les indiscrétions de Mundo Deportivo , divulguées ce samedi, le PSG, le Bayern et Chelsea voudraient profiter de la situation pour se jeter sur Marc-André Ter Stegen dès cet été. De son côté, l'ancien du Borussia Mönchengladbach ne voudrait pas lâcher le moindre indice sur son avenir.

«Une prolongation avec le Barça ? On verra»

Interrogé sur son éventuelle prolongation avec le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen a joué la carte du mystère. « On verra » , a simplement lâché le gardien de 28 ans à El Chiringuito TV . Le mystère reste donc total concernant l'avenir de l'Allemand, qui est pourtant la priorité du club catalan et notamment Josep Maria Bartomeu. Ce dimanche, le président du Barça annonçait en effet que le cas de Ter Stegen était le plus important chez les Blaugrana.