PSG - Malaise : Atalanta, Ligue des champions... L’inquiétude grandit en interne pour Mbappé

Publié le 28 juillet 2020 à 8h15 par B.C.

Touché à la cheville droite, Kylian Mbappé pourrait être indisponible pour affronter l'Atalanta le 12 août prochain. Si l'espoir est permis, l'inquiétude grandit toutefois au sein du PSG.

Faut-il y croire pour Kylian Mbappé ? Sévèrement touché à la cheville droite par Loïc Perrin vendredi à l'occasion de la finale de Coupe de France contre l'ASSE, l'international français souffre d'une entorse avec lésion ligamentaire externe, qui le tiendra éloigné des terrains pour environ 3 semaines d'après le communiqué publié lundi par le PSG. La course contre-la-montre est ainsi lancé pour le quart de finale de Ligue des Champions programmé le 12 août contre l'Atalanta, un objectif qui n'est pas irréalisable mais qui paraît toutefois très difficile à atteindre pour Mbappé, et on en a conscience au sein du PSG.

Le pessimisme règne en interne pour Mbappé