PSG : Icardi se méfie pour la Ligue des Champions !

Publié le 27 juillet 2020 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 27 juillet 2020 à 23h46

L’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi pense qu’il faudra se méfier pour la suite de la Ligue des Champions, à commencer de l’Atalanta Bergame.