PSG - Malaise : Le message fort de Verratti sur l'absence de Kylian Mbappé !

Publié le 30 juillet 2020 à 19h15 par La rédaction

Marco Verratti s’est montré attristé par l’absence de Kylian Mbappé, blessé pour une durée estimée à trois semaines suite au tacle de Loïc Perrin lors de la finale de Coupe de France la semaine dernière.

Kylian Mbappé sera absent des terrains pour une durée estimée à trois semaines. En effet, l’attaquant du PSG est sorti sur blessure la semaine dernière lors de la finale de Coupe de France face à l’ASSE (1-0). Résultat, victime d'une grosse entorse de la cheville, il est forfait pour la finale de Coupe de la Ligue et incertain pour le match face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. De quoi forcément attrister ses coéquipiers. Presnel Kimpembe avait ainsi envoyé un message de soutien à son coéquipier. Et ce jeudi, c'est Marco Verratti qui a fait part de sa tristesse en ce qui concerne cette blessure de Mbappé.

« Il va nous manquer »