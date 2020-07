Foot - PSG

PSG - Malaise : Les confidences de Kimpembe sur l'absence de Kylian Mbappé !

Publié le 28 juillet 2020 à 20h45 par La rédaction

Presnel Kimpembe a relativisé sur la récente blessure de Kylian Mbappé. Néanmoins, le défenseur du PSG souhaite que son coéquipier « revienne vite ».

Ça a été un véritable coup dur pour le PSG. Kylian Mbappé a dû sortir sur blessure en cours de match lors de la finale de Coupe de France face à l’ASSE. Résultat, l’attaquant parisien est forfait pour trois semaines et manquera le match face à Lyon et surtout celui face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Une absence de Mbappé qui fait réagir au sein du groupe de Thomas Tuchel. Mitchel Bakker avait notamment poussé un coup de gueule contre Loïc Perrin, responsable de cette blessure. Et désormais, c'est Presnel Kimpembe qui est revenu sur la blessure de Kylian Mbappé…

« On lui souhaite de revenir très vite parmi nous »