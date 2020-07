Foot - PSG

PSG : Cristiano, Messi… Cette prédiction d’Icardi à propos de Mbappé !

Publié le 28 juillet 2020 à 15h15 par Th.B.

Disposant de qualités indéniables, Kylian Mbappé aurait ce qu’il faut pour prendre la relève de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo selon son coéquipier au PSG : Mauro Icardi.

Champion du monde, multiples champion de France avec l’AS Monaco et le PSG, sans compter les sacres en coupes nationales et les trophées individuels, Kylian Mbappé est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde à tout juste 21 ans. Sa précocité et sa maturité liées à ses grandes qualités sportives font de lui l’un des éléments les plus recherchés sur le marché des transferts. En témoignent les intérêts de Liverpool, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier, ainsi que celui du Real Madrid, un courtisan de longue date. Et pour Mauro Icardi qui l’a côtoyé pendant l’intégralité de la saison au PSG, Kylian Mbappé a tout pour marcher dans le sillage des grands noms du football européen moderne, à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Mbappé pour atteindre le niveau de Cristiano et de Messi, Icardi n’a « aucun doute là-dessus »