PSG - Malaise : Les choix de Tuchel discutés en interne ? La réponse !

Publié le 31 juillet 2020 à 14h15 par A.D.

Alors qu'il concentrerait son coaching sur Neymar et Kylian Mbappé, Thomas Tuchel serait pointé du doigt en interne par certains de ses joueurs. Selon Abdellah Boulma, il n'en serait rien. Il règnerait une parfaite harmonie entre Thomas Tuchel et ses hommes.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG devra se frotter à l'Atalanta le 12 aout pour, enfin, atteindre le dernier carré. Malgré tout, la relation entre Thomas Tuchel et ses joueurs ne serait pas au beau fixe. D'après les indiscrétions du Parisien , divulguées il y a quelques jours, le management et les choix du coach du PSG seraient remis en cause par certains joueurs. A en croire le média français, on reprocherait notamment à Thomas Tuchel d'axer ses exercices sur Neymar et Kylian Mbappé aux entrainements. Mais ce ne serait pas tout, puisqu'Idrissa Gueye trouverait même que les ateliers mis en place par son entraineur manqueraient d'intensité.

Le vestiaire du PSG fidèle à Thomas Tuchel ?

Sur son compte Twitter , Abdellah Boulma a lâché ses vérités sur le sujet. Selon son post, Thomas Tuchel ne serait en aucun cas décrié par le vestiaire du PSG. Au contraire, le groupe serait «uni» . « Contrairement aux informations qui ont récemment circulé au sujet de dissensions au sein du club entre (Thomas) Tuchel et ses joueurs, il s’avère que le groupe est uni, lucide sur les carences (surtout physiques) aperçues en CDF, et totalement concentré sur les prochaines échéances », a-t-il précisé.