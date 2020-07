Foot - PSG

PSG - Malaise : Les tensions seraient énormes entre le vestiaire et Tuchel !

Publié le 28 juillet 2020 à 18h30 par A.C.

Les choses ne se passeraient pas au mieux entre Thomas Tuchel et ses joueurs, au Paris Saint-Germain. En attendant la Ligue des Champions l’avenir de l’entraineur n’est pas remis en question, mais il y aurait tout de même de plus en plus de désaccords...

Certains observateurs assurent que, sans la crise sanitaire du COVID-19, Thomas Tuchel ne serait plus sur le banc du Paris Saint-Germain. En vérité, personne ne sait vraiment ce qui aurait pu se passer. Ce qui est certain, c’est que Thomas Tuchel ne fait pas l’unanimité au PSG... et encore plus depuis le retour de Leonardo. Nous vous expliquons sur le10sport.com , depuis septembre dernier déjà, que les deux hommes ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Le 25 mai dernier, nous vous annoncions d’ailleurs que Leonardo songe toujours à Massimiliano Allegri pour remplacer Tuchel. Libre, l'Italien a un CV des plus intéressant, notamment avec ses cinq années passées à la Juventus. La menace n’est toutefois pas encore certaine pour Tuchel... en tout cas pas avant la Ligue des Champions.

Un système trop dépendant du duo Mbappé-Neymar

Le fait est, que Thomas Tuchel commencerait également à diviser, au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Le Parisien a en effet récemment expliqué que les méthodes de l’Allemand n’étaient pas totalement comprises par ses joueurs. Tuchel baserait l’ensemble de ses entrainements sur le duo formé par Kylian Mbappé et Neymar et forcément, ça agacerait les autres. Le quotidien cite également le nom d’Idrissa Gueye, qui déplorerait un manque de volume et d’intensité aux entrainements, alors même que l’équipe est passée par une longue et inhabituelle période d’inactivité... et que la Ligue des Champions arrive le 12 aout !

Les choix de Thomas Tuchel divisent