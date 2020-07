Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauro Icardi répond à ses détracteurs !

Publié le 28 juillet 2020 à 1h15 par H.G.

Sous le feu des critiques dernièrement pour sa faible participation au jeu du PSG, Mauro Icardi a expliqué qu’il ne comptait pas changer sa façon de jouer, tout en assurant que le fait de toucher peu de ballons était tout sauf une frustration pour lui.

Après une saison en prêt, Mauro Icardi a définitivement quitté l’Inter pour s’engager au PSG jusqu’au 30 juin 2024 contre 50M€ hors bonus. L’attaquant argentin a ainsi convaincu Leonardo de faire de lui le successeur d’Edinson Cavani, parti le 30 juin dernier au terme de son contrat après sept années de bons et loyaux services. Seulement voilà, si l’Italo-brésilien est convaincu du potentiel de Mauro Icardi, ce n’est pas le cas de tous les observateurs du PSG. En effet, il est fréquemment reproché à l’ancien buteur de la Sampdoria d’être trop absent dans le jeu tant il touche un faible nombre de ballons par match. Même si un ballon touché dans la surface par l’Argentin se transforme souvent en but, certains en attendent plus de la part de Mauro Icardi dans la participation à la construction des actions. Cependant, malgré les critiques qu’il peut recevoir, l’attaquant de 27 ans a expliqué qu’il ne comptait pas changer sa façon de jouer portant ses fruits depuis maintenant de nombreuses années.

« C'est ma manière de jouer et de voir le football »