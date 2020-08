Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message fort d'Herrera sur la blessure de Mbappé !

Publié le 1 août 2020 à 9h15 par D.M.

Blessé à la cheville suite à un tacle de Loïc Perrin en Coupe de France, Kylian Mbappé pourrait manquer le quart de finale de Ligue de champions face à l’Atalanta Bergame. Mais, ce vendredi, Ander Herrera a affiché son optimisme et espère que son coéquipier sera rétabli.

Ce vendredi, le PSG a remporté un nouveau trophée. Le club parisien a vaincu l’OL aux tirs au but et a remporté la dernière Coupe de la Ligue de l'histoire. Pour cette rencontre, le PSG a du se passer des services de Kylian Mbappé. L’international français souffre d’une entorse à la cheville suite à un tacle mal maîtrisé de Loïc Perrin en finale de Coupe de France vendredi dernier et doit observer une période d’indisponibilité allant de 10 à 15 jours. Une blessure qui compromet fortement sa participation au quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame le 12 août prochain.

« Il veut vraiment jouer »