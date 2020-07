Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès répond aux critiques sur Mitchel Bakker !

Publié le 31 juillet 2020 à 20h45 par G.d.S.S.

Utilisé de plus en plus régulièrement par Thomas Tuchel au PSG, Mitchel Bakker essuie néanmoins quelques critiques sur son niveau de jeu. Pierre Ménès assure la défense du jeune latéral gauche néerlandais.

Entre les pépins physiques de Juan Bernat et l’état physique actuel de Layvin Kurzawa qui s’avère encore incertain, c’est donc Mitchel Bakker qui profite du contexte pour grapiller du temps de jeu depuis la reprise au PSG. Le jeune latéral gauche de 20 ans, recruté gratuitement il y a un an en provenance de l’Ajax Amsterdam, a notamment été aligné par Thomas Tuchel en finale de la Coupe de France contre l’ASSE (1-0) et malgré sa performance assez convaincante, Bakker fait toujours l’objet de critiques sur son niveau de jeu. Ce qui semble déplaire à Pierre Ménès…

« Une grande mode de ch**r sur les latéraux »

Dans un message diffusé sur son compte Twitter , en pleine discussion avec un follower, Pierre Ménès a tenu à défendre le jeune latéral néerlandais du PSG : « Ce que je pense de Bakker ? Je l’ai trouvé bon contre Saint-Étienne mais c’est une grande mode de chier sur les latéraux dans le foot », indique le consultant de Canal + .